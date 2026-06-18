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Çin, Kırsal Bölgelerde Yeni Enerjili Araç Satışlarını Teşvik Kampanyası Başlattı

Çin, Kırsal Bölgelerde Yeni Enerjili Araç Satışlarını Teşvik Kampanyası Başlattı
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Çin, kırsal bölgelerde yeni enerjili araç satışlarını teşvik etmek için otomobil takas hizmetlerini iyileştirecek, ilçe düzeyindeki bölgelerde tanıtım etkinlikleri düzenleyecek ve şarj, bakım gibi destek hizmetlerini artıracak.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin, kırsal bölgelerde yeni enerjili araç satışlarını teşvik etmek amacıyla başlatılan son kampanya kapsamında otomobil takas hizmetlerini iyileştirecek ve kırsal kesimde yeni enerjili araç kullanımına yönelik desteği artıracak.

Kampanyayı dört hükümet departmanıyla ortaklaşa düzenleyen Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na göre, kampanyaya kırsal kesimdeki tüketicilerin ihtiyaçlarına uygun, çokça tercih edilen ve güvenilir kalitesiyle tanınan yeni enerji araç modelleri dahil edilecek.

Kampanya kapsamında, ikinci el araçların muayenesi, değer tespiti ve geri dönüşümü gibi takas hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu merkezler de kurulacak.

Yeni enerji araçların nispeten daha az yaygın olduğu, öte yandan önemli bir pazar potansiyeli bulunan ilçe düzeyindeki bölgeler belirlenecek ve bu bölgelerde yüz yüze tanıtım etkinlikleri düzenlenecek.

Tüketicileri yakındaki kasaba ve köylerden tüketicileri mağazalara çekmek amacıyla araç sergileri ve test sürüşleri gibi deneyim temelli tüketim senaryoları oluşturulacak.

Kırsal bölgelerde yeni enerjili araç kullanımına yönelik destekleyici ortam ve hizmetlerin daha da iyileştirilmesi amacıyla yeni enerjili araç satış noktalarının yanı sıra satış sonrası bakım ve onarım hizmeti, şarj ve batarya değiştirme hizmeti ve sigorta ve kredi hizmeti sağlayan işletmeler de kampanyaya katılım konusunda teşvik edilecek.

Kaynak: Xinhua
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