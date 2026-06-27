Çin: Japon İş Dünyasının İki Ülke Arasındaki İlişkilere Katkı Sağlamasını Umuyoruz

BEİJİNG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, çok sayıda Japon şirketinin ve ticari kuruluşunun 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na kayıt yaptırmasının, Japon iş dünyasının ikili ilişkileri geliştirmek ve Çin ile işbirliğini derinleştirmek yönündeki güçlü arzusunu yansıttığını söyledi.

Sözcü cuma günü düzenlediği basın toplantısında, Japon politikacıların normal ikili temaslar için elverişli koşulların oluşması amacıyla bu katılımlara önem vermelerini beklediklerini belirtti. Guo ayrıca, Tokyo yönetiminin mevcut ikili gerilimlerin temel nedenleriyle yüzleşmesini, ciddi bir özeleştiri yaparak gerekli düzeltmeleri yapmasını ve somut adımlarla Çin-Japonya ilişkilerini iyileştirme konusundaki samimiyetini ortaya koymasını umduklarını vurguladı.

Guo, "Japon iş dünyasının Japonya'da doğru bir tarih anlayışının geliştirilmesi için aktif çaba göstermesini ve Çin-Japon ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde iyileşmesine katkıda bulunmasını umuyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua