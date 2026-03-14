Çin, Japonya ve Kanada Menşeli Halojenli Bütil Kauçuk İthalatına Anti-damping Vergisi Uygulayacak

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya ve Kanada menşeli halojenli bütil kauçuk ürünlerine damping uygulanarak yerli sektörlere maddi zarar verildiği yönündeki nihai karar üzerine bu ülkelerden yapılan halojenli bütil kauçuk ithalatına anti-damping vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada, 14 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek anti-damping önlemlerinin beş yıl süreyle uygulanacağı belirtildi.

Açıklamaya göre anti-damping vergisi, Japan Butyl şirketine yüzde 15, diğer Japon şirketlerine ise yüzde 30,1 olarak uygulanırken, ARLANXEO Canada ve diğer Kanadalı şirketlerse yüzde 13,8 düzeyinde bir vergiye maruz kalacak.

Çin, Eylül 2024'te Japonya, Kanada ve Hindistan menşeli halojenli bütil kauçuk ithalatına ilişkin anti-damping soruşturması başlatmıştı.

Ağustos 2025'te açıklanan ön kararda, Japonya ve Kanada'dan ithal edilen halojenli bütil kauçuğun Çin'in yerli sektörüne maddi zarar veren damping içerdiği ve söz konusu damping ile zarar arasında nedensel ilişki bulunduğu belirtilmiş, Hindistan menşeli ithalata yönelik soruşturmaya ise son verilmişti.

Halojenli bütil kauçuk genel olarak içsiz lastiklerin hava geçirmez katmanları, ısıya dayanıklı iç lastikler, ısıya dayanıklı hortumlar ve taşıyıcı bantlarının yanı sıra farmasötik şişe tıpaları, darbe emici pedler, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemelerinde kullanılıyor.

