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Çin: İngiltere'nin British Steel Şirketini Kamulaştırmasına Kesinlikle Karşıyız

Çin: İngiltere'nin British Steel Şirketini Kamulaştırmasına Kesinlikle Karşıyız
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Çin Ticaret Bakanlığı, İngiltere'nin Jingye Grubu'na ait British Steel'i kamulaştırmasına karşı olduğunu açıkladı. Sözcü, bu adımın Çinli şirketlerin haklarını zedelediğini ve yatırım güvenini sarstığını belirterek İngiltere'ye uluslararası kurallara uyma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, İngiltere hükümetinin, Çinli Jingye Grubu'na ait bir iştirak olan British Steel şirketini kamulaştırma kararına kesinlikle karşı olduklarını belirterek, karardan son derece rahatsız olduklarını söyledi.

Sözcü cuma günkü basın toplantısında, British Steel şirketinin Jingye tarafından satın alınmadan önce zarar ederek faaliyetlerine devam ettiğini hatırlatarak, Jingye'nin önemli miktarda sermaye tahsis ederek şirketin faaliyetlerinin sürmesini sağladığını ve istihdamı koruduğunu ifade etti.

İngiltere tarafının, Jingye'nin ülkede ekonomiye ve topluma sağladığı önemli katkıları görmezden gelerek ulusal güvenlik gerekçesiyle şirkete zorla el koyup kamulaştırdığını vurgulayan sözcü, bu adımın, hem Jingye'nin meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde zedelediğini hem de Çinli şirketlerin İngiltere'ye yatırım yapma konusundaki güvenini derinden sarstığını belirtti.

Sözcü, İngiltere'ye ilgili uluslararası kurallara uyma, Çin-İngiltere yatırımların korunması anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme ve İngiltere'deki Çin sermayeli işletmelere eşit ve adil muamelede bulunma çağrısında bulunduklarını söyledi.

Sözcü, gelişmeleri yakından takip edeceklerini, Çinli şirketlerin haklarını yasal yollarla savunmalarını destekleyeceklerini ve Çinli işletmelerin çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere güçlü önlemler alacaklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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