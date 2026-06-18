Çin: G7 Ülkeleri Kritik Minerallerin Tedarikinde Piyasa Ekonomisi İlkelerine Uymalı

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerine piyasa ekonomisi ilkeleri ve uluslararası ticaret kurallarına bağlı kalma, uluslararası ekonomik ve ticari düzene zarar veren "küçük grup" kurallarını uygulamaktan vazgeçme çağrısında bulundu.

Lin, açıklamayı perşembe günkü basın toplantısında, kritik minerallerde tek bir tedarikçiye bağımlılığın azaltılmasına odaklanan G7 bildirisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu bildiri, yaygın olarak Çin'e olan bağımlılığın azaltılması çağrısı şeklinde yorumlandı.

Sözcü, Çin'in kritik minerallere ilişkin küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarı ve güvenliğini koruma yönündeki tutumunun değişmediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua