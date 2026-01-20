Çin: Fotovoltaik ve Batarya Ürünlerinin İhracat Vergi İadesine Yönelik Düzenleme Verimsiz Rekabeti Azaltacak

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, ülkede sektörlerin yeşil ve yüksek kaliteli büyümeye yönlendirildiği bir dönemde fotovoltaik ürünler ve batarya ürünleri gibi bir dizi ürünün ihracat vergi iadelerine yönelik değişikliklerin, verimsizliğe yol açan rekabetin kapsamlı şekilde dizginlenmesine yardımcı olacağını belirtti.

Bakanlık ve Devlet Vergi İdaresi içinde bulunduğumuz ayın başlarında fotovoltaik ürünlere uygulanan katma değer vergisine yönelik ihracat vergi iadelerinin 1 Nisan 2026 t arihinden itibaren iptal edileceğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan duyuruda aynı tarihten itibaren batarya ürünlerine uygulanan katma değer vergisine yönelik ihracat vergisi iadesi oranının yüzde 9'dan yüzde 6'ya düşürüleceği, 1 Ocak 2027'de ise tamamen kaldırılacağı kaydedilmişti.

Bakanlık yetkilisi Li Xianzhong salı günkü basın toplantısında, ihracat vergisi iadesine ilişkin politikalarda yapılan söz konusu düzenlemenin, kaynakların daha verimli kullanılmasının teşvik edilmesi, çevre kirliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması ve ekonomik ve sosyal kalkınmada kapsamlı yeşil dönüşümün desteklenmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Li, endüstriyel yapının daha rasyonel şekilde düzenlenmesini teşvik edecek olan hamlenin, endüstriyel dönüşüm ve güncellemeyi kolaylaştırıp yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı da destekleyeceğini vurguladı.