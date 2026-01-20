Haberler

Çin: Fotovoltaik ve Batarya Ürünlerinin İhracat Vergi İadesine Yönelik Düzenleme Verimsiz Rekabeti Azaltacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Maliye Bakanlığı, fotovoltaik ürünler ve bataryalar için ihracat vergi iadelerinde değişiklik yaptığını açıkladı. İhracat vergi iadeleri 2026'dan itibaren iptal edilecek ve oranlar düşürülecek. Bu adımlar, yeşil büyümeyi destekleyecek ve endüstriyel dönüşümü teşvik edecek.

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanlığı, ülkede sektörlerin yeşil ve yüksek kaliteli büyümeye yönlendirildiği bir dönemde fotovoltaik ürünler ve batarya ürünleri gibi bir dizi ürünün ihracat vergi iadelerine yönelik değişikliklerin, verimsizliğe yol açan rekabetin kapsamlı şekilde dizginlenmesine yardımcı olacağını belirtti.

Bakanlık ve Devlet Vergi İdaresi içinde bulunduğumuz ayın başlarında fotovoltaik ürünlere uygulanan katma değer vergisine yönelik ihracat vergi iadelerinin 1 Nisan 2026 t arihinden itibaren iptal edileceğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan duyuruda aynı tarihten itibaren batarya ürünlerine uygulanan katma değer vergisine yönelik ihracat vergisi iadesi oranının yüzde 9'dan yüzde 6'ya düşürüleceği, 1 Ocak 2027'de ise tamamen kaldırılacağı kaydedilmişti.

Bakanlık yetkilisi Li Xianzhong salı günkü basın toplantısında, ihracat vergisi iadesine ilişkin politikalarda yapılan söz konusu düzenlemenin, kaynakların daha verimli kullanılmasının teşvik edilmesi, çevre kirliliği ve karbon emisyonlarının azaltılması ve ekonomik ve sosyal kalkınmada kapsamlı yeşil dönüşümün desteklenmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Li, endüstriyel yapının daha rasyonel şekilde düzenlenmesini teşvik edecek olan hamlenin, endüstriyel dönüşüm ve güncellemeyi kolaylaştırıp yüksek kaliteli ekonomik kalkınmayı da destekleyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
19 ay sonra gelen acı haber! Şehit polisin naaşı memleketine gönderildi

Acı haber 19 ay sonra geldi! Şehidin naaşı memleketine gönderildi
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin
Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu

Söz kesileceği sırada damada büyük şok: Utancından kıpkırmızı oldu
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü

Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler

Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Edin Dzeko Almanya'da lider olan takıma gidiyor

Almanya'da lider olan takıma gidiyor