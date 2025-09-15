Çin'den Dubai'ye Yeni Enerjili Araç Taşıyan İlk Deniz Rotası Açıldı

HANGZHOU, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Wenzhou Limanı'ndan hareket eden Panama bandıralı "Forest Glory" adlı "ro-ro" gemisi, 400 adet Çin yapımı yeni enerjili araçla Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine doğru yola çıktı.

Pazartesi günü limandan yola çıkan gemiyle birlikte Wenzhou ile Ortadoğu arasındaki yeni deniz rotası resmen açılmış oldu. Bu rota, "ro-ro" gemileriyle yeni enerjili araç taşımacılığına yönelik ilk rota olarak öne çıkıyor.

Dubai'ye gitmeden önce Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou Limanı'nda mola verecek olan geminin yolculuğu yaklaşık 23 gün sürecek.

Yeni rotayla birlikte Wenzhou Limanı'nın kapasitesinin daha da artması, dış ticaret güzergah ağının güçlenmesi ve yurtiçinde üretilen yeni enerjili araçların ihracatının kolaylaşması bekleniyor.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çin'in yeni enerjili araç ihracatı, 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,2'lik bir artışla 1,06 milyon adede ulaşarak hızlı büyüme kaydetti.

Çin menşeli yeni enerjili araçların ihraç edildiği ülke ve bölge sayısı son on yılda 70'in üzerine çıktı.