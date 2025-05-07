Çin'den Arjantin'e İlk Taze Armut İhracatı

CANGZHOU, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Botou kentinde bulunan Dongfang meyve şirketinde taze armut paketleyen işçiler, 7 Mayıs 2025.

Dongfang meyve firmasından gönderilen 2.500'ü aşkın taze armut kutusu, gümrük denetiminin ardından Arjantin'e ihraç edilecek. Söz konusu ihracat Çin'in Hebei eyaletinden Arjantin'e yapılan ilk taze armut ihracatı olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: mu Yu/Xinhua)