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Çin: Abd, Uluslararası Toplumun Çağrısına Uyarak Küba'ya Yönelik Ablukayı Kaldırmalı

Çin: Abd, Uluslararası Toplumun Çağrısına Uyarak Küba'ya Yönelik Ablukayı Kaldırmalı
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin Küba'ya yönelik abluka, yaptırım ve baskılara derhal son vermesi gerektiğini belirtti. Mao, ABD'nin asılsız iddialarla yaptırımları haklı gösteremeyeceğini vurguladı.

BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin, uluslararası toplumun çağrısına kulak vererek, Küba'ya yönelik her türlü abluka, yaptırım, zorlama ve baskıya derhal son vermesi gerektiğini söyledi.

Perşembe günkü basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun son açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Mao, "ABD, uydurma iddialar ve asılsız karalamalarla Küba'ya yönelik abluka ve yasadışı yaptırımlarını haklı gösteremez" dedi.

On yıllardır süren tek taraflı yaptırımlar ve ambargonun, Küba ekonomisi ve halkına büyük zarar verdiğini kaydeden Mao, bunun uluslararası toplumdan da geniş çapta tepki gördüğünü belirtti. Mao, ulusal egemenlik ve güvenliğini koruma ve dış müdahalelere karşı çıkma konusunda Küba'ya kararlı şekilde destek verdiklerini ifade etti.

2 Haziran'da ABD'li bir senatörün, ABD eski Başkanı Joe Biden döneminde istihbarat servisi tarafından yapılan kapsamlı bir incelemeye göre, Küba'nın teröre destek verdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığı sonucuna varıldığına ilişkin açıklama yaptığı, ancak Rubio'nun bu açıklamayı görmezden geldiği bildirilmişti. Birleşmiş Milletler'in, ABD'nin uyguladığı petrol ambargosundan dolayı yaşanan yakıt kıtlığı nedeniyle Küba'da yaklaşık 20.000 ton gıdayı etkin şekilde dağıtamadığı da kaydedildi.

Kaynak: Xinhua
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