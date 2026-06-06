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Çin: ABD'nin Küba'ya Yönelik Abluka ve Yaptırımlarını Artırmasına Kararlılıkla Karşı Çıkıyoruz

Çin: ABD'nin Küba'ya Yönelik Abluka ve Yaptırımlarını Artırmasına Kararlılıkla Karşı Çıkıyoruz
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarını sıkılaştırmasına karşı çıktıklarını belirtti. ABD'nin Kübalı liderleri yaptırım listesine almasını hegemonik tutum olarak niteleyen Çin, Küba'nın egemenliğini destekleyeceğini vurguladı.

BEİJİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarını sıkılaştırmasına ve bazı Kübalı liderleri yaptırım listesine almasına kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtti.

Sözcü'nün cuma günkü açıklaması, ABD'nin Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'in yanı sıra Diaz-Canel'in eşi ve üvey oğlu, Küba lideri Raul Castro'nun oğlu ve torunu ile bazı ilgili kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamasının ardından geldi.

Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel, söz konusu tedbirlerin ablukayı güçlendirmeyi amaçladığını ve Küba'nın emperyalist saldırganlığa karşı kararlı duruşunu sürdüreceğini söyledi. Küba Dışişleri Bakanlığı ise bu adımları acımasız bir ekonomik saldırı olarak nitelendirerek, Washington'ın bunları Küba'ya yönelik askeri saldırganlık da dahil olmak üzere daha tehlikeli girişimler için gerekçe göstermeye çalışabileceğini belirtti.

ABD'nin Küba'ya yönelik abluka ve yaptırımlarını daha da ileri götürerek Kübalı liderleri yaptırım listesine aldığını belirten sözcü, bunun ABD'nin hegemonik ve zorba tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Sözcü, Çin'in buna kararlılıkla karşı çıktığını vurguladı.

Sözcü, uluslararası toplumun istikrarlı bir Küba görmek istediğini ve ABD'nin Küba'yı istikrarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişiminin nihayetinde ters tepeceğini belirtti.

Sözcü, Çin'in ABD'yi Küba'ya yönelik abluka ile her türlü baskı ve zorlayıcı önleme derhal son vermeye, Küba halkının yaşama ve kalkınma hakkını ihlal etmekten vazgeçmeye çağırdığını söyledi. Sözcü ayrıca, Çin'in Küba'nın ulusal egemenliğini ve güvenliğini koruma ile dış müdahaleye karşı çıkma çabalarını her zaman olduğu gibi kararlılıkla destekleyeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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