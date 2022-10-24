Çin'deki Rehabilitasyon Koruma Alanı, Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Kaplanların Doğaya Dönmesine Yardımcı Oluyor

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki Sibirya Kaplanı Parkı'nda 1.000'in üzerinde Sibirya kaplanı yaşıyor. Doğal yaşam rehabilitasyon programları sayesinde, bu büyük kediler gelecekte doğaya geri dönebilir.

Genellikle Çin'in kuzeydoğusunda ve Rusya'nın Sibirya bölgesinde yaşayan Sibirya kaplanları, dünyanın en fazla nesli tükenme tehdidi altındaki türü olarak biliniyor.

Yapay olarak yetiştirilen kaplanların, temel hayatta kalma becerilerinden yoksun olmaları ve kapanlara yakalanabilme ihtimalleri nedeniyle doğada yaşayamayacağı düşünülüyordu.

Bu rehabilitasyon koruma alanında ise, yapay olarak yetiştirilen kaplanlar, doğayla yakın bir ortamda izleri takip etme, avlanma ve insanlardan uzak durma alıştırmaları yapabiliyor, ardından bu becerileri yavrularına aktarabiliyorlar.

SES (Çince): LİU DAN, Sibirya Kaplanı Parkı'nın Baş Tasarımcısı:

"Çin'de 1980'lerin başından günümüze kadar süren onlarca yıllık ekolojik koruma, doğal ormanların kapladığı alanı genişletti ve kaplanların avladığı hayvanların popülasyonunu artırdı. Dolayısıyla vahşi Sibirya kaplanlarının popülasyonu artıyor. Çin'de, 2010'dan 2022 yılına kadar Sibirya kaplanlarının sayısı sürekli artış kaydetti. Aynı zamanda, parkımızın kuruluşundan bu yana, yapay olarak büyütülen Sibirya kaplanlarının popülasyonu istikrarlı olarak artıyor. Ancak Sibirya kaplanlarının halihazırdaki sayısı, ekolojik standartları karşılamaktan uzak, bu nedenle, popülasyonlarının sürdürülebilir büyümesini sağlamak için bilimsel değerlendirmelere ve etkili yöntemlere ihtiyaç var. Daha gelişmiş rehabilitasyon eğitim projeleri tasarlıyoruz. Vahşi doğada çiftleşme, üreme ve avlanma dahil olmak üzere eğitim için parkımızdan en sağlıklı kaplanları seçmeyi planlıyoruz. Ancak kendi başlarına hayatta kalabilecek duruma geldiklerinde ve sağlık değerlendirmemizi geçtikten sonra kaplanları vahşi doğaya bırakabiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)