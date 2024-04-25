Çin'deki Gül Giga Fabrikası İhracatını Artırıyor

ÇEKİM TARİHİ: 19 Nisan 2024

1. Fabrikadan çeşitli görüntüler

2. ANONS (İngilizce): CHENG NAN, Xinhua muhabiri

ANONS (İngilizce): CHENG NAN, Xinhua muhabiri:

"Burası Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Linxia kentinde bulunan gül giga fabrikası. Şirketin ihracatı son yıllarda istikrarlı şekilde artıyor. Rusya ve Kazakistan gibi dünyanın dört bir yanındaki pazarlara 700.000 adet gül ihraç eden şirket, 2021'den bu yana yerel halka 500'den fazla istihdam fırsatı yarattı."

Burada, üretim verimliliğini artırmak amacıyla topraksız yetiştirme, otomatik sulama, sıcaklık ve nem algılama kontrolü gibi bir dizi gelişmiş teknoloji kullanılıyor.

"Baiyi Yinong Uluslararası Çiçek Limanı adlı gül giga fabrikası 347 mu (yaklaşık 57,3 hektar) büyüklüğünde bir alanı kaplıyor. Fabrikada şu anda Naomi ve Xueshan serileri gibi 10 çeşit ve 8 renkte gül yetiştiriliyor. Günlük üretim miktarı 180.000 gülü bulurken, yılda toplam 60 milyon adet gül çoğunlukla Çin'in birinci kademe kentlerine gönderiliyor ve Rusya ile Kazakistan gibi ülkelere ihraç ediliyor. Fabrika, uluslararası işbirliğini geliştirmeyi ve platoda yetişen birinci sınıf taze gülleri daha geniş yelpazedeki ülkelere ihraç etmeyi hedefliyor."

"İki yılı aşkın süredir burada çalışıyorum. İşimin çiçeklerle olması beni mutlu ediyor. Her gün işten sonra, yaşlı ve çocukların da bulunduğu ailemle güzelce ilgilenebiliyorum. Ayda yaklaşık 4.000 yuanlık (yaklaşık 552,03 ABD doları) istikrarlı gelir elde ettiğim için kendimi mutlu ve huzurlu hissediyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Lanzhou'dan bildiriyor. (XHTV)