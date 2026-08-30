Çin'de Yeni Kurulan Yabancı Sermayeli Şirket Sayısı Yıllık Yüzde 7 Arttı

BEİJİNG, 30 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de 2026'nın ilk yarısında yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 35.000'e ulaştı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi'nin cumartesi günü açıkladığı verilere göre bölgesel dağılıma bakıldığında, hem önde gelen ihracatçı eyaletlerde hem de sınır bölgelerinde yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısında artış kaydedildi.

Yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı önde gelen ihracatçı eyaletlerden Hainan'da yüzde 38,6, Shandong'da yüzde 15,2, Guangdong'da yüzde 8,1 ve Jiangsu'da yüzde 6,8 oranında arttı.

18 Aralık 2025'te Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda tüm adayı kapsayan özel gümrük operasyonları başlatıldı. Böylelikle bölge, yabancı yatırımcılar için elverişli iş ortamı yaratmayı amaçlayan bir dizi dışa açılım politikasını hayata geçirdi.

Sektörel dağılıma bakıldığında tüketici pazarı, yabancı yatırım çeken yeni bir alan olarak öne çıktı. Sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe yeni kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 11,9, konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ise yüzde 11,7 artış sergiledi.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ise yılın ilk yarısında yaklaşık 4.800 yabancı sermayeli şirket, Çin'e ek yatırımlar yaptı. Yüksek teknoloji sektörlerine yönelik doğrudan yabancı yatırımlar ise önceki yıla göre yüzde 33,2 arttı.

Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili devlet kurumları, haziran ayında yabancı yatırım kullanımını istikrara kavuşturmayı ve optimize etmeyi amaçlayan 15 tedbirlik bir eylem planı yayımlamıştı.

Hizmet sektöründe daha geniş pazar erişimine öncelik veren plan, "Çin'e Yatırım" girişiminin teşvik edilmesine odaklanıyor. Bu çerçevede, yabancı sermayeli şirketlerin kamu ihalelerine eşit katılım ile ticari faaliyetlere adil erişim konusundaki beklentilerinin tamamen karşılanması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua