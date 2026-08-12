Çin'de yeni enerjili araç satışları rekor kırdı
Çin'de yeni enerjili araç (NEV) satışları temmuz ayında ilk kez aylık araç satışlarının yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu. Yılın ilk yedi ayında ise toplam oran yüzde 50'yi aştı. Çin Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre, temmuzda NEV üretimi yıllık yüzde 26,8 artışla 1,57 milyon adedi, satışlar ise yüzde 23,7 artışla 1,56 milyon adedi geçti.
BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araç (NEV) satışları temmuz ayında ilk kez aylık yeni araç satışlarının yüzde 60'ından fazlasını oluşturdu. Yılın ilk yedi ayındaki toplam oran ise yüzde 50'yi aştı.
Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, yalnızca temmuz ayında ülkenin NEV üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 artışla 1,57 milyon adedi geride bırakırken, satışlar da yüzde 23,7 artarak 1,56 milyon adedin üzerine çıktı.
Kaynak: Xinhua