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Çin'in Yeni Enerjili Araç İhracatı Mayısta Yüzde 112,6 Arttı

Çin'in Yeni Enerjili Araç İhracatı Mayısta Yüzde 112,6 Arttı
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Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,6 artarak 424.000 adede ulaştı. İhracat, iç talepteki zayıflığa rağmen sektörün büyümesinde ana itici güç oldu.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,6 artarak 424.000 adede ulaştı.

Çin Binek Otomobil Birliği'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, yeni enerjili binek araç ihracatı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 oranında arttı. Mayıs ayında toplam binek araç ihracatının yüzde 54,1'ini oluşturan yeni enerjili araçların payı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 9,5 yüzde puanlık bir artış kaydetti.

Bataryalı elektrikli araçlar, yeni enerjili araç ihracatının yüzde 59,3'ünü oluşturdu. Bu oran bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 66,1 seviyesindeydi. Küçük boyutlu A00 ve A0 sınıfı elektrikli otomobiller ise mayıs ayında bataryalı elektrikli araç ihracatının yüzde 53,8'ini teşkil ederken, geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 50,7 olarak kaydedilmişti.

Birlik, zayıf iç tüketimin, pazarın genelinde baskı oluşturmaya devam ettiği bir ortamda ihracatın, Çin otomotiv sektörünün büyümesinin temel itici gücü haline geldiğini belirtti. Açıklamaya göre, Çinli otomobil üreticilerinin Latin Amerika ve Avrupa gibi pazarlardaki varlıklarını artırması, Ortadoğu'daki zayıf talebi dengelemeye yardımcı olurken ihracat hacmindeki güçlü büyümenin sürdürülmesine olanak sağladı.

Çin'in gelişmiş elektrikli araç tedarik zincirinden ve yeni enerjili araç markalarının artan rekabet gücünden destek alan ihracatın, hem lüks hem de kitlesel pazar segmentlerinde genişlemeye devam ederek sektörün genel istikrarına katkıda bulunduğu belirtildi.

Çin'in otomobil pazarındaki genel toparlanma ivmesinin haziran ayında sınırlı kalacağını kaydeden birlik, sektörün ılımlı bir toparlanma eğilimini sürdürmesinin beklendiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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