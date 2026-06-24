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Çin, yasaklı ürünlerini kaçırdığı şüphesiyle 2 Japon vatandaşını gözaltına aldı

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Japonya hükümeti, Çin'de ithalatı ve ihracatı yasaklanan ürünleri kaçırdıkları şüphesiyle iki Japon vatandaşının mayıs ayında gözaltına alındığını duyurdu. Olayın nadir toprak elementleriyle bağlantılı olabileceği belirtiliyor.

Japonya hükümeti, Çin'in ithalatı ve ihracatı yasaklanan ürünleri ülke dışına kaçırdıkları şüphesiyle iki Japon vatandaşını gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Baş Sekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kihara, Çinli gümrük yetkililerinin, Şinyang ve Dalian kentlerindeki Japon konsolosluklarına iki Japon vatandaşının gözaltına alındığını bildirdiğini aktardı.

Söz konusu kişilerin Çin'in ithalatı ve ihracatı yasaklanan ürünlerinin kaçakçılığını yaptıkları şüphesiyle mayısta gözaltına alındığını aktaran Kihara, Japon hükümetinin gerekli konsolosluk desteğini sağladığını belirtti.

Kihara, soruşturma gizliliği gerekçesiyle olayla ilgili ayrıntı paylaşmadı.

Konuya yakın kaynaklar ise gözaltına alınan kişilerin aynı Japon makine üreticisi şirkette çalıştıklarını belirterek soruşturmanın nadir toprak elementleriyle alakalı olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Caikun da iki Japon vatandaşının Çin yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını doğruladı.

Çin Ticaret Bakanlığından 6 Ocak'ta yapılan açıklamada, ürünlerin Japonya'daki askeri son kullanıcılara ve ülkenin askeri kabiliyetlerini geliştirmesine katkı sağlayan tüm son kullanıcılara satışının yasaklandığı duyurulmuştu.

Açıklamada, tedbirin ulusal güvenliği ve çıkarları korumak, silahların yayılmasının önlenmesine yönelik uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek için alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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