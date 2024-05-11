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Çin'de TÜFE Nisan ayında yüzde 0,3 arttı

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Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de enflasyonun ana göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Nisan ayında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, aylık bazda TÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 oranındaki düşüşü tersine çevirerek yüzde 0,1 artış gösterdi.

NBS'ye göre, gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarken Mart ayına göre 0,1 yüzde puan büyüdü.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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