Çin'de Myanmar bağlantılı suç örgütünün 4 üyesi idam edildi

Çin'in Guangdong eyaletinde, Myanmar'daki 'Bai ailesi' suç örgütüne mensup 4 kişi idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme, örgütün yasa dışı kumar, dolandırıcılık ve diğer suçlardan sorumlu olduğuna hükmetti.

Çin'de, komşu Myanmar'da faaliyet gösteren suç örgütüne mensup 4 kişi idam edildi.

Xinhua'nın haberine göre, "Bai ailesi" olarak bilinen suç örgütüne mensup, şebekenin elebaşı Bai Suoçıng'ın oğlu Bai Yingcang ile 3 yakın adamının idam cezaları infaz edildi.

Guangdong eyaletine bağlı Şıncın Orta Halk Mahkemesi, Kasım 2024'te söz konusu suç örgütü üyelerinden, aralarında elebaşılarının da olduğu 5 kişiye idam, 2 kişiye ise 2 yıl ertelemeyle idam cezası vermişti.

Mahkeme, kararında, şebeke üyelerinin Myanmar'ın Şan eyaletine bağlı Kokang bölgesinde yasa dışı kumar ve dolandırıcılık amaçlı 41 tesis kurdukları, bunlar aracılığıyla 29 milyar yuanı (4 milyar dolar) aşan bir kara para trafiği oluşturduklarını belirtmişti.

Çetenin internet ve telefon dolandırıcılığı, yasa dışı kumar, cinayet, yaralama, adam kaçırma, haraç, fuhşa zorlama ve aracılık ile sınır kaçakçılığı suçlarını işlediğine hükmeden mahkeme, ayrıca yaklaşık 11 ton sentetik uyuşturucu kaçakçılığında da rol oynadığını bildirmişti.

Mahkeme, Çin'den iş bulma ve yatırım bahanesiyle kandırdıkları kişileri Myanmar'a getirip tehdit yoluyla suç ağına dahil eden şebeke üyelerinin, 6 Çin vatandaşının ölümünden, 1 vatandaşın intiharından ve pek çoğunun yaralanmasından sorumlu olduğunu vurgulamıştı.

İdam cezalarının yanında şebekenin 9 üyesi de 20 yıla kadar farklı sürelerde hapis, para ve diğer cezalara çarptırılmıştı.

Öte yandan aynı bölgede faaliyet gösteren "Ming ailesi" adı verilen bir başka suç örgütünün 11 üyesi hakkında verilen idam cezaları da 29 Ocak'ta infaz edilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
