Haberler

Çin'in Sanayi Üretimi İlk 4 Ayda Yüzde 5,6 Arttı

Çin'in Sanayi Üretimi İlk 4 Ayda Yüzde 5,6 Arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in katma değerli sanayi üretimi 2026 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artış gösterdi. Nisan ayındaki üretim ise yıllık yüzde 4,1, aylık yüzde 0,05 büyüdü.

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi 2026 yılının ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, nisan ayındaki sanayi üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1, bir önceki aya göre ise yüzde 0,05 büyüme sergiledi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,92 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Sektör bazlı verilere göre, madencilik sektöründe yılın ilk 4 ayındaki katma değerli üretim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarken, imalat sektöründe bu oran yüzde 5,8 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretimi ve tedariki sektörlerinin katma değerli üretimi ise yüzde 4,5 yükseldi.

Kaynak: Xinhua
Pakistan, İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek uyardığı İran'dan sürpriz adım

İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sen bu hallere düşecek adam mıydın Mbappe? Satış listesine koyuldu

Korktuğu başına geldi!

Cenazede TikTok videosu çeken isim, Umut Akyürek'in kızı çıktı

Büyük tepki çekmişti! Bu görüntüdeki isim, ünlü şarkıcının kızı çıktı

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Lüks otomobilin çarptığı genç kız yaralandı, ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi

Lüks otomobilin çarptığı kız yol kenarındaki ağaca savruldu
Atletico'ya veda eden Griezmann taraftardan özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi

Ağlaya ağlaya özür diledi: Bir hata yaptım, aklım başıma geldi
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı