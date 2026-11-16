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Çin'de sabit varlık yatırımları ilk on ayda yüzde 8,1 düşüşle 36,48 trilyon yuan oldu

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Çin'de sabit varlık yatırımları ilk on ayda yüzde 8,1 düşüşle 36,48 trilyon yuan oldu
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Çin'de sabit varlık yatırımları 2026'nın ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 düşerek 36,48 trilyon yuan oldu. Emlak hariç yatırımlar yüzde 5,1 azalırken yüksek teknoloji yatırımları yüzde 4 arttı.

BEİJİNG, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2026 yılının ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 düşüş sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde toplam yatırım 36,48 trilyon yuan (yaklaşık 5,43 trilyon ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Emlak sektörü yatırımları hariç tutulduğunda, sabit varlık yatırımları ilk on ayda yüzde 5,1 oranında azaldı.

Özellikle fikri mülkiyet ürünlerine yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artış kaydetti.

Yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 arttı. Söz konusu dönemde bilgi hizmetleri sektörüne yapılan yatırımlar yüzde 20,5, havacılık ve uzay ile uzay aracı imalatı yatırımları yüzde 10,2, elektronik ve iletişim ekipmanları imalatı yatırımları ise yüzde 6,6 arttı.

Yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre birincil sektörde yüzde 6,1, ikincil sektörde yüzde 3,6, üçüncül sektörde ise yüzde 10,9 oranında azaldı.

Altyapı yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1, imalat yatırımları yüzde 2,9 ve gayrimenkul geliştirme yatırımları ise yüzde 21,6 oranında düşüş gösterdi.

Kaynak: Xinhua
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