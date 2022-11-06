Çin'de Mantar Yetiştirilen Bir Bölge Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemi Olarak Tanındı Güncel Haberler Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Qingyuan ilçesi mantar yetiştirilen bir bölge. Burası Perşembe günü İtalya'nın Roma kentinde BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemi olarak resmen tanındı. Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Qingyuan ilçesi mantar yetiştirilen bir bölge. Burası Perşembe günü İtalya'nın Roma kentinde BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından Küresel Öneme Sahip Tarımsal Miras Sistemi olarak resmen tanındı. Qingyuan Orman Mantarı Ortak Kültür Sistemi, yüksek irtifalı dağlık bir bölgede kurulmuş bir tarımsal ormancılık sistemi. Bu sistemde, sürdürülebilir orman yönetimine, mantar endüstrisinin gelişimine ve kaynakların döngüsel kullanımına odaklanılıyor. Sistem, dağlık bölgelerde ormanın korunması, alt bitki örtüsünün yönetimi ve yenilebilir mantar yetiştiriciliği için örnek teşkil ediyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hangzhou şehrinden bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Zhejiang İtalya Güncel Haberler

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