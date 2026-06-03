Haberler

Çin'de Deniz Limanına Sahip Kentlerin Liman Ekonomisi 2025'te Güçlü Büyüme Kaydetti

Çin'de Deniz Limanına Sahip Kentlerin Liman Ekonomisi 2025'te Güçlü Büyüme Kaydetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in deniz limanına sahip kentlerinde liman ekonomisinin katma değeri 2025'te 7 trilyon yuana ulaştı. Nehir limanı kentlerinde ise bu değer 2,7 trilyon yuan oldu. Liman ekonomisi, toplam ekonomik üretimin %13,6'sını oluşturdu.

TİANJİN, 3 Haziran (Xinhua) -- Çin'in deniz limanına sahip kentlerinde liman ekonomisinin katma değeri, 2025 yılında 7 trilyon yuana (yaklaşık 1,03 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Planlama ve Araştırma Enstitüsü'nün derlediği raporda Çin'in deniz ve nehir limanına sahip kentlerindeki liman bağlantılı ekonomik faaliyetler kapsamlı şekilde değerlendiriliyor. Rapor salı günü Çin'in kuzeyindeki önde gelen kıyı belediyelerinden Tianjin'de başlayan 4. Tianjin Uluslararası Deniz Taşımacılığı Sektörü Fuarı'nda açıklandı.

Liman ekonomisi ifadesi, liman faaliyetleriyle ilişkili belirli sektörlere dayanan ve bu sektörleri kullanan, liman merkezli ekonomik faaliyetlerin tümüne karşılık geliyor. Rapora göre Çin'in deniz limanına sahip önde gelen kentlerindeki liman ekonomisi, toplam ekonomik üretimin yüzde 13,6'sına karşılık geldi.

Aynı dönemde Çin'in nehir limanına sahip kentlerindeki liman ekonomisinin katma değeri ise 2,7 trilyon yuana ulaşarak, bu kentlerin toplam ekonomik üretiminin yüzde 9,7'sini oluşturdu.

Çin'in nehir limanına sahip kentlerinde 2025'te kimyasal imalat, elektronik ekipman üretimi ve otomobil imalatı başta olmak üzere stratejik önemdeki yükselen sektörler hızlı büyüme kaydetti.

İkincil sektörün liman bağlantılı ekonomik üretiminin yüzde 19,7'sine karşılık gelen bu sektörler, iç bölgelerdeki endüstriyel dönüşüm ve güncellenmeye etkin bir şekilde güç verdi.

Enstitünün başkanı Liu Xin, "Çin, gelecekte liman ekonomisi için yüksek kaliteli kalkınmayı temel alacak. Liman, sektör ve kentlerin entegre gelişimini derinleştirme ve teknolojik inovasyonun gücüyle akıllı ve yeşil limanların inşasını ilerletme çabaları sürecek" dedi.

Kaynak: Xinhua
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek

ABD'den "Umut Altaş" kararı! Türkiye'ye iade edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP yorumu: Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Erdoğan'dan çok konuşulacak bir Kılıçdaroğlu çıkışı daha

Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Bülent Tezcan hakkında 'aile boyu kıyak' iddiası

Bülent Bey bu nedir?

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar ortaya çıktı! Şarjör bitene kadar ateş etti

Emekli polisin oğlunu öldürdüğü anlar! Şarjör bitene kadar ateş etti
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı

Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı: 6 kere...
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı

Aman dikkat! Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu

14 yaşındaki çocuğa cinsel saldırıda bulunup silahla başından vurdu
Galatasaray'dan Barış Alper için bomba karar

Hiç beklemediği bir şey oldu!

Herkes onu konuşuyor! Tayfur Bingöl'ün yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu

Ünlü ismin yeni aracına yaptırdığı plaka olay oldu