Çin'de İşçi Bayramı'nda 144 Milyon Tren Seyahati Bekleniyor

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de İşçi Bayramı tatili seyahat yoğunluğu sırasında yaklaşık 144 milyon tren seyahatinin yapılması bekleniyor.

Ülkenin ulusal demiryolu işletmecisi Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9'luk bir artış anlamına geliyor.

Şirket, salı günü başlayan ve 8 gün sürecek seyahat furyasının en yoğun yolcu akışının perşembe günü görülmesini bekliyor.

Ülkenin demiryolu rezervasyon platformu 12306'nın verilerine göre İşçi Bayramı tatilinde en çok tercih edilen şehirler arasında, Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Xi'an, Nanjing ve Zhengzhou yer alıyor.

Platform verilerine göre Beijing-Shanghai, Xi'an-Chengdu, Beijing-Hohhot, Nanning-Guangzhou, Beijing-Shenyang ve Shenzhen-Hong Kong rotaları da tatilin en gözde rotaları arasında bulunuyor.

Şirket, artan yolcu talebini karşılamak için ek tren seferleri düzenleyerek her gün ortalama 12.000'den fazla yolcu trenini devreye almayı planlıyor.

Talebin çok olduğu bölgelerde ve en yoğun saatlerde ulaşım kapasitesinin artırılması için ilave yüksek hızlı yataklı tren seferleri de başlatılacak.