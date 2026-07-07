Çin'in İnsansı Robot Üretiminin Bu Yıl 100.000 Adedi Aşması Bekleniyor

SHANGHAİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkan Yardımcısı Gan Xiaobin, Çin'in insansı robot üretiminin bu yıl 100.000 adedi aşmasının beklendiğini söyledi.

Gan, salı günü 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'na yönelik düzenlenen basın toplantısında, Çin'de gelişen yapay zeka uygulamaları ve ekosisteminin hızla büyüyen robot sektörüne güç kattığını ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasına ivme kazandırdığını belirtti.

Çin'de belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinde yapay zeka uygulamalarının yaygınlık oranının yüzde 30'u aştığını kaydeden Gan, Ulusal Yapay Zeka Sektörü Yatırım Fonu'nun da sektöre daha fazla sosyal sermaye çekmeye yönelik faaliyetlerini artırdığını belirtti.

Bu alandaki inovasyonların birçoğu, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda sergilenecek.

"Daha parlak bir gelecek için yapay zeka ortaklığı" temasıyla düzenlenecek konferans, forum ve sergilerden inovasyon kuluçka programları ve yetenek etkileşimlerine kadar uzanan altı ana bölümden oluşacak. Etkinliğe 1.100'den fazla katılımcı kayıt yaptırırken, konferans sırasında 3.000'den fazla ürünün sergilenmesi ve bunların 300'den fazlasının dünya çapında ilk kez tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua