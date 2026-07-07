Haberler

Çin'in İnsansı Robot Üretiminin Bu Yıl 100.000 Adedi Aşması Bekleniyor

Çin'in İnsansı Robot Üretiminin Bu Yıl 100.000 Adedi Aşması Bekleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı yetkilisi Gan Xiaobin, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı öncesinde yaptığı açıklamada, Çin'de insansı robot üretiminin bu yıl 100 bin adedi aşmasının beklendiğini belirtti. Yapay zeka uygulamalarının sanayide yaygınlık oranı yüzde 30'u geçerken, Ulusal Yapay Zeka Sektörü Yatırım Fonu sektöre sermaye çekmeye devam ediyor.

SHANGHAİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Dairesi Başkan Yardımcısı Gan Xiaobin, Çin'in insansı robot üretiminin bu yıl 100.000 adedi aşmasının beklendiğini söyledi.

Gan, salı günü 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'na yönelik düzenlenen basın toplantısında, Çin'de gelişen yapay zeka uygulamaları ve ekosisteminin hızla büyüyen robot sektörüne güç kattığını ve ülkenin yüksek kaliteli kalkınmasına ivme kazandırdığını belirtti.

Çin'de belirlenen büyüklüğün üzerindeki sanayi işletmelerinde yapay zeka uygulamalarının yaygınlık oranının yüzde 30'u aştığını kaydeden Gan, Ulusal Yapay Zeka Sektörü Yatırım Fonu'nun da sektöre daha fazla sosyal sermaye çekmeye yönelik faaliyetlerini artırdığını belirtti.

Bu alandaki inovasyonların birçoğu, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Shanghai'da düzenlenecek 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı'nda sergilenecek.

"Daha parlak bir gelecek için yapay zeka ortaklığı" temasıyla düzenlenecek konferans, forum ve sergilerden inovasyon kuluçka programları ve yetenek etkileşimlerine kadar uzanan altı ana bölümden oluşacak. Etkinliğe 1.100'den fazla katılımcı kayıt yaptırırken, konferans sırasında 3.000'den fazla ürünün sergilenmesi ve bunların 300'den fazlasının dünya çapında ilk kez tanıtılması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Beştepe'de tarihi görüşme! Trump: Zirve Türkiye’de olmasaydı gelmezdim

Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler: Zirve Türkiye'de olmasaydı...
Trump: CAATSA yaptırımları kalkacak

Soru Erdoğan'a geldi, Trump araya girip yanıt verdi: Hepsi kalkacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Ankara'ya indi, Özgür Özel'den Rusya ve Çin çıkışı geldi

Trump Ankara'dayken Özgür Özel'den dikkat çeken Rusya ve Çin mesajı
Trump Ankara'da Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğiyle karşılandı

Trump Beştepe'de yürürken, ünlü dizinin müziği çalındı
Yamal'ın küçük kardeşi, sevimliliğiyle Dünya Kupası'nı salladı

Bu sevimli ufaklık bakın kimin kardeşiymiş! Gol sevinci dillere düştü
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı
Almanya Başbakanı Merz, NATO Zirvesi için Ankara'da

Almanya Başbakanı Merz, Ankara'da
NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin savunma sanayisi modeli ilgi çekici

NATO Genel Sekreteri Ankara'dan "Devrim" çağrısı yaptı
Boğarak öldürdüğü 17 yaşındaki Hasret'i kuyuya attığını itiraf eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Hasret'i vahşice katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet