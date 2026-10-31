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Çin'de imalat dışı satın alma endeksi ekimde 0,5 puan azalıp 49,7 oldu

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Çin'de imalat dışı satın alma endeksi ekimde 0,5 puan azalıp 49,7 oldu
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Çin'de imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi ekimde 0,5 puan düşerek 49,7'ye geriledi. Hizmet sektörü iş faaliyeti endeksi 50,0 ile istikrarını korurken finans, iş faaliyetinde gerileme kaydeden tek ana hizmet kategorisi oldu.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'de imalat dışı sektör ekim ayında yavaşlarken, tatil dönemine bağlı tüketim ve bazı hizmet kollarındaki güçlü büyümenin etkisiyle hizmet sektörü genel olarak istikrarlı seyrini korudu.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cumartesi günü açıkladığı verilere göre, imalat dışı sektörü satın alma yöneticileri endeksi ekim ayında bazı hizmet kollarındaki zayıf faaliyetlerin etkisiyle bir önceki aya kıyasla 0,5 puan düşerek 49,7'ye geriledi.

Hizmet sektörüne ilişkin iş faaliyeti endeksi ise bir önceki aya göre 0,2 puan düşüşle 50,0 seviyesinde gerçekleşerek istikrarını korudu.

Sektörel bazda bakıldığında, büyük hizmet kategorilerinin çoğunda iş faaliyetlerinin canlandığı görüldü. Demiryolu taşımacılığı, konaklama ve kültür, spor ve eğlence hizmetlerinde belirgin iyileşmeler kaydedildi. Bu sektörlere ilişkin endeksler, Ulusal Gün tatili sırasında seyahat ve tüketici harcamalarının desteğiyle genişleme bölgesine yükseldi.

Öte yandan, su yolu taşımacılığı, posta hizmetleri ve internet, yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetlerine ilişkin iş faaliyeti endekslerinin tümü 55,0'ın üzerinde kalarak hızlı bir büyümeye işaret etti.

Finans sektörü, iş faaliyeti endeksinde düşüş kaydeden tek ana hizmet kategorisi olurken, bu sektördeki belirgin gerileme hizmet faaliyetlerindeki genel yavaşlamada etkili oldu.

İnşaat sektöründe iş faaliyeti endeksi ise ekimde bir önceki aya göre 2,3 puan düşüşle 48,0'a gerileyerek inşaat faaliyetlerindeki yavaşlamayı ortaya koydu.

Hizmet sektörü ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 5,9 yüzde puanlık artışla ülkenin ekonomik büyümesine yüzde 66,1 oranında katkıda bulundu.

Kaynak: Xinhua
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