Çin'de Hurma Palmiyesi Fidanlığı Taze Meyve Vermeye Başladı

HAİKOU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletine bağlı Wenchang kentinde bulunan Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi Hindistan Cevizi Araştırma Enstitüsü'nün hurma palmiyesi genetik kaynakları fidanlığındaki bazı hurma ağaçları son dönemde araştırmacıların titiz bakımıyla taze meyve vermeye başladı.Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya özgü önemli bir ekonomik ürün olan hurma besin açısından zengin olup genellikle "çöl ekmeği" diye adlandırılıyor. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Çin'de hurma sektörünü geliştirmek ve işbirliğini artırmak üzere 2019 yılında anlaştı. Buna göre BAE, Çin'e hurma fideleri hibe etmeyi taahhüt etti.BAE, 2021'den 2024'e kadar Çin'e iki parti halinde toplam 25.000 hurma fidanı temin etti. Hindistan Cevizi Araştırma Enstitüsü bu girişimin uygulayıcı birimi olarak görev yaparken, kademeli olarak bir hurma palmiyesi genetik kaynakları fidanlığı kurdu.