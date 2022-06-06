Çin'de Heiyuling Mezar Kompleksinden Çok Sayıda Kültürel Eser Ortaya Çıkarıldı - Haberler

Çin'de Heiyuling Mezar Kompleksinden Çok Sayıda Kültürel Eser Ortaya Çıkarıldı CHANGSHA, 6 Haziran (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Miluo kentinde, Shang Hanedanlığı'nın (MÖ 1600-1046) son dönemlerine ait 25 mezar keşfetti. CHANGSHA, 6 Haziran (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Miluo kentinde, Shang Hanedanlığı'nın (MÖ 1600-1046) son dönemlerine ait 25 mezar keşfetti. Kentin Quzici kasabasında keşfedilen ve on binlerce metrekareye yayılan Heiyuling mezar kompleksinden çok sayıda kültürel eser ortaya çıkarıldı. Arşiv fotoğrafında, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Miluo kentine bağlı Quzici kasabasındaki Heiyuling mezar kompleksinde ortaya çıkarılan kültürel eserler görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua) Arşiv fotoğrafında, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Miluo kentine bağlı Quzici kasabasındaki Heiyuling mezar kompleksinde ortaya çıkarılan kültürel eserler görülüyor. (Fotoğraf: Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Hunan Güncel Haberler

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