Çin'de Havai Fişekli Ejderha Festivali Kutlamaları

ÇEKİM TARİHİ: 20 Şubat 2024

Festival kutlamalarından çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Binyang ilçesinde halk, geleneksel Paolong Festivali'ni ya da diğer adıyla Havai Fişekli Ejderha Festivali'ni bu yılın ilk ayının 11. günü olan Salı günü kutladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Binyang'dan bildiriyor. (XHTV)