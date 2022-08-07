Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 26,79 Trilyon Yuana Ulaştı - Haberler

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Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 26,79 Trilyon Yuana Ulaştı

Çin'de Halka Arz Fonu Hacmi 26,79 Trilyon Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetimi Birliği'nin son verileri, ülkede halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıkların, Haziran ayı sonu itibariyle 26,79 trilyon yuana (yaklaşık 3,97 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi.

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BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Varlık Yönetimi Birliği'nin son verileri, ülkede halka arz fonlarının yönetimi altındaki varlıkların, Haziran ayı sonu itibariyle 26,79 trilyon yuana (yaklaşık 3,97 trilyon ABD doları) ulaştığını gösterdi. Çin menkul kıymetler düzenleme kurumu tarafından denetlenen bir sektör kuruluşu olan birliğe göre, Haziran ayı sonu itibariyle toplam 10.010 halka arz fonu 139 fon yönetim şirketi tarafından işletildi. Veriler, dağılıma bakıldığında kapalı uçlu yatırım fonların büyüklüğünün 3,27 trilyon yuana, açık uçlu fonların büyüklüğünün ise yaklaşık 23,52 trilyon yuana ulaştığını gösterdi. Birlik, 139 fon yönetim şirketinin 45'inin yabancı kaynaklı, 94'ünün ise yerli firma olduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel

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