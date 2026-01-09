Haberler

Çin'de Ürünlerin Fabrika Çıkış Maliyetleri Aralıkta da Düşüşünü Sürdürdü

Çin'de Aralık 2025 itibarıyla fabrika çıkış fiyatları yıllık yüzde 1,9 gerilerken, düşüş oranı bir önceki aya göre yavaşladı. Aylık bazda ise ÜFE yüzde 0,2 artış gösterdi. Tüketici fiyat endeksi ise geçen yıla göre yüzde 0,8 artış kaydetti.

BEİJİNG, 9 Ocak (Xinhua) -- Çin'de fabrika çıkış fiyatları Aralık 2025'te iyileşme sinyalleri vermeye devam ederken, yıllık düşüş oranı daha da yavaşladı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) cuma günü açıkladığı verilere göre ürünlerin fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksi (ÜFE) aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,9 gerilerken, bu oranın bir önceki aya göre 0,3 yüzde puan daha düşük olarak gerçekleşti.

NBS verilerine göre 2025 yılının tamamında ÜFE, yüzde 2,6 oranında düşüş kaydetti.

Aylık bazda ise ÜFE, aralık ayında yüzde 0,2 artarak kasımda kaydedilen artışın 0,1 yüzde puan üzerine çıktı.

Çin'de Aralık 2025'te enflasyonun temel göstergesi olan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 arttı. TÜFE, 2025 yılının genelinde ise değişim göstermeyerek sabit kaldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
