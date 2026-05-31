Rapor: Çin'deki Eyaletlerin Büyük Bölümü Yüksek İnsani Gelişme Seviyesine Ulaştı

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Tsinghua Üniversitesi'nin cuma günü ortaklaşa yayımladığı rapora göre, Çin'deki eyaletlerin büyük bölümü yüksek insani gelişme seviyesine ulaşırken, yüksek veya çok yüksek insani gelişme düzeyine erişen il düzeyindeki kentlerin sayısı da önemli ölçüde arttı.

Tsinghua Üniversitesi Çin Kalkınma Planlama Enstitüsü, Tsinghua Üniversitesi Döngüsel Ekonomi Enstitüsü ve UNDP'nin ortaklaşa hazırladığı "Çin'in İnsani Gelişmesinin İzlenmesi: Çin'deki Bölge ve Kentlerdeki Ekonomik ve Sosyal İlerleme ve Çevresel Maliyetlerin Değerlendirilmesi" başlıklı raporda, ekonomik büyüme ve eğitimdeki iyileşmelerin son on yılda Çin'in insani gelişme konusunda kaydettiği ilerlemenin ana itici güçleri olduğu belirtildi.

UNDP Çin Stratejik Ortaklıklar ve Politika Başkanı Violante di Canossa, çalışmanın kalkınmanın geleceğine yönelik daha geniş bir küresel tartışmayı yansıttığını belirterek, derin şekilde birbirine bağlı olan insani gelişme ile çevresel sürdürülebilirliğin artık birbirinden ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Araştırma ekibine göre, üç ana katkı sunan rapor, İnsani Gelişme Endeksi ölçümünü il düzeyine genişleterek Çin'in insani gelişme manzarasının daha ayrıntılı bir resmini sunuyor. Raporda karbon emisyonları ve malzeme ayak izi dikkate alınarak, Çin'de ilk kez il düzeyinde Gezegen Baskısı Düzeltmeli İnsani Gelişme Endeksi de hesaplanıyor. Rapor, son on yılda ulusal, il ve ilçe düzeylerinde insani gelişmeye ilişkin sistematik, çok ölçekli bir değerlendirme de sunuyor.

