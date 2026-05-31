Haberler

Rapor: Çin'deki Eyaletlerin Büyük Bölümü Yüksek İnsani Gelişme Seviyesine Ulaştı

Rapor: Çin'deki Eyaletlerin Büyük Bölümü Yüksek İnsani Gelişme Seviyesine Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UNDP ve Tsinghua Üniversitesi'nin ortak raporuna göre Çin'deki eyaletlerin büyük bölümü yüksek insani gelişme seviyesine ulaştı. Ekonomik büyüme ve eğitimdeki iyileşmeler bu ilerlemenin ana itici güçleri olurken, raporda ilk kez il düzeyinde karbon emisyonları ve malzeme ayak izi de dikkate alındı.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Tsinghua Üniversitesi'nin cuma günü ortaklaşa yayımladığı rapora göre, Çin'deki eyaletlerin büyük bölümü yüksek insani gelişme seviyesine ulaşırken, yüksek veya çok yüksek insani gelişme düzeyine erişen il düzeyindeki kentlerin sayısı da önemli ölçüde arttı.

Tsinghua Üniversitesi Çin Kalkınma Planlama Enstitüsü, Tsinghua Üniversitesi Döngüsel Ekonomi Enstitüsü ve UNDP'nin ortaklaşa hazırladığı "Çin'in İnsani Gelişmesinin İzlenmesi: Çin'deki Bölge ve Kentlerdeki Ekonomik ve Sosyal İlerleme ve Çevresel Maliyetlerin Değerlendirilmesi" başlıklı raporda, ekonomik büyüme ve eğitimdeki iyileşmelerin son on yılda Çin'in insani gelişme konusunda kaydettiği ilerlemenin ana itici güçleri olduğu belirtildi.

UNDP Çin Stratejik Ortaklıklar ve Politika Başkanı Violante di Canossa, çalışmanın kalkınmanın geleceğine yönelik daha geniş bir küresel tartışmayı yansıttığını belirterek, derin şekilde birbirine bağlı olan insani gelişme ile çevresel sürdürülebilirliğin artık birbirinden ayrı düşünülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Araştırma ekibine göre, üç ana katkı sunan rapor, İnsani Gelişme Endeksi ölçümünü il düzeyine genişleterek Çin'in insani gelişme manzarasının daha ayrıntılı bir resmini sunuyor. Raporda karbon emisyonları ve malzeme ayak izi dikkate alınarak, Çin'de ilk kez il düzeyinde Gezegen Baskısı Düzeltmeli İnsani Gelişme Endeksi de hesaplanıyor. Rapor, son on yılda ulusal, il ve ilçe düzeylerinde insani gelişmeye ilişkin sistematik, çok ölçekli bir değerlendirme de sunuyor.

Kaynak: Xinhua
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit

Herkes son günü bekleyince ortaya bu tablo çıktı

Tarihi surlarda bir 'Semih Çelik' vakası daha yaşanacaktı! Telefonundan çıkanlar şoke etti

Surlarda yine aynı vahşet yaşanacaktı! Telefondan çıkanlar şoke etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri

Sözün bittiği yer! Avrupa'nın göbeğinde utanç görüntüleri
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest

Ve beklenen oldu!

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti

Anıtkabir'de yapılmak istenen saygısızlığa müsaade etmedi

Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi

Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor