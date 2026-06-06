Eski Çinli Üst Düzey Yetkili, Rüşvet Suçundan Ömür Boyu Hapse Mahkum Edildi

CHONGQİNG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde bir mahkeme, eski üst düzey Çinli yetkili Qizhala'yı rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

Qizhala, 2025 yılının ocak ayında hakkında disiplin soruşturması başlatıldığında, ülkenin en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Daimi Komitesi üyesiydi. Qizhala daha sonra Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilip kamu görevinden uzaklaştırıldı ve geçen yılın aralık ayında rüşvet suçlamasıyla yargı önüne çıkarıldı.

Karara göre, ömür boyu siyasi haklarından da mahrum bırakılan Qizhala'nın kişisel malvarlığına el konulacak ve yasadışı kazançları geri alınarak devlet hazinesine aktarılacak.

Mahkeme, Qizhala'nın Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi yönetimi başkanlığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerini kötüye kullanarak gayrimenkul geliştirme, proje sözleşmeleri, idari onaylar ve terfiler gibi konularda başkalarına çıkar sağladığını tespit etti. Qizhala'nın bunun karşılığında toplam değeri 158 milyon yuanı (yaklaşık 23,3 milyon ABD doları) aşan para ve hediyeleri yasa dışı şekilde kabul ettiği belirtildi.

27 Mart'ta yapılan açık duruşmadaki son sözünde Qizhala suçunu kabul etti ve pişmanlığını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua