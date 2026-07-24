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2026 APEC Bakanlar Toplantısı'nda Dijital ve Yapay Zeka İşbirliği Bildirisi

2026 APEC Bakanlar Toplantısı'nda Dijital ve Yapay Zeka İşbirliği Bildirisi
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Çin'in Chengdu kentinde düzenlenen 2026 APEC Dijital ve Yapay Zeka Bakanlar Toplantısı'nda, Asya-Pasifik topluluğunu güçlendirmek için dijital ve yapay zeka teknolojilerinin ortaklaşa teşvik edilmesini öngören bir bildiri kabul edildi. Bildiri, altyapı geliştirme, geleneksel sektörlerin dönüşümü ve KOBİ'lerin desteklenmesi gibi alanlarda işbirliği çerçevesi sunuyor.


CHENGDU, 24 Temmuz (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Dijital ve Yapay Zeka Bakanlar Toplantısı'nda Asya-Pasifik topluluğunu güçlendirmek amacıyla dijital ve yapay zeka teknolojilerinin ortaklaşa teşvik edilmesi yönünde bir bildiri yayımlandı.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen toplantıda kabul edilen bildiri, önümüzdeki yıllarda bölgede bu alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye yönelik bir eylem çerçevesi sunuyor.

Asya-Pasifik bölgesinde dijital sektörler ve bilgi ve iletişim teknolojisi sektörlerinde etkileşim ve işbirliğini teşvik etmeye yönelik önemli bir platform işlevi görevi gören toplantı, "Asya-Pasifik Topluluğu'nun Güçlendirilmesi için Dijital Teknolojiler ve Yapay Zeka" temasıyla perşembe günü Chengdu'da gerçekleştirildi.

Toplantıya Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Li Lecheng başkanlık etti. Li, toplantının sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, toplantıda iletişim ve bilgi işlem altyapısının geliştirilmesine vurgu yapıldığını belirtti.

Li, özellikle geleneksel sektörlerin dijital ve akıllı dönüşümünün teşvik edilmesi ile mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla hafif dijital araçlardan yararlanmalarının desteklenmesine ilişkin spesifik ayrıntılar içeren mutabakatın, tüm Asya-Pasifik ekonomileri için insan odaklı ve bağlama özgü kalkınma yolları sunduğunu belirtti.

Li, "APEC mekanizmasından yararlanıp tüm ekonomilerle işbirliğini güçlendirmeye devam ederek, toplantıda varılan mutabakatı hayata geçirecek ve etkileşim ve işbirliğini derinleştireceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua
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