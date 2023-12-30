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Çin'de Dronelarla Yemek Teslimatı Yapılıyor

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Çin'in bazı yerlerinde dronelarla yemek teslimatı günlük hayatın bir parçası haline geldi. Çin'in Shenzhen şehrindeki Tsinghua Shenzhen Üniversitesi'nde, bir sonraki öğle yemeğinizi drone ile teslim alabilirsiniz.

Droneların paket servisinden çeşitli görüntüler

Çin'in bazı yerlerinde dronelarla yemek teslimatı günlük hayatın bir parçası haline geldi. Çin'in Shenzhen şehrindeki Tsinghua Shenzhen Üniversitesi'nde, bir sonraki öğle yemeğinizi drone ile teslim alabilirsiniz.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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