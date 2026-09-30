Çin'de CSRC eski başkanı Yi Huiman yolsuzluk soruşturması sonrası rüşvetle suçlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Çin'de, borsaların denetiminden sorumlu Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonunun (CSRC) eski başkanı Yi Huiman'ın, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından rüşvet almakla suçlandığı bildirildi.

Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Denetleme Komisyonu, Yi hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlamasının ardından dosyayı yargıya sevk etti.

Şandong eyaletindeki Çingdao Halk Savcılığı, Yi hakkında hazırladığı iddianamede eski yöneticiyi rüşvet almakla suçladı.

İddianamede Yi'nin, Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC) ve Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC) konumlarını kötüye kullanarak başkalarına menfaat sağlama karşılığında büyük miktarda para ve değerli eşyayı rüşvet olarak aldığı ileri sürüldü.

Yi, CRSC'nin yolsuzluk soruşturması geçiren ikinci başkan oldu. Yi'den önceki başkan Liu Şıyü de rüşvet almakla ve memleketi olan Ciansu eyaletindeki hisse satışlarında kayırmacılık yapmakla suçlanmıştı.

İstatistik eğitimi alan 61 yaşındaki Yi, Çin'in ve dünyanın en büyük bankalarından ICBC'de farklı kademelerde görev yaptıktan sonra 2013'te genel müdür ve 2016'da yönetim kurulu başkanı olmuştu.

2019-2024 yıllarında CSRC'nin başkanlığını yürüten Yi, 2024'te Şanghay Borsası'nda A sınıfı hisseler son 5 yılın en düşük seviyesine düşünce görevden alınmıştı.

Denetim kurumu hedefte

Çin Komünist Partisinin Ekim 2022'deki 20. Ulusal Kongresi'nin ardından, partinin Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonunun kadrolarının yenilenmesinden sonra, yolsuzluk soruşturmaları finans sektöründe kamu bankaları, varlık fonları ve düzenleyici kurumlara uzanmıştı.

Parti disiplin otoritesinin Nisan 2024'te CSRC'ye odaklanan soruşturmasını başlatmasından bu yana kurumun çok sayıda üst düzey yöneticisi gözaltına alındı.

CSRC'nin Disiplin Komisyonunun eski başkanı Vang Humin hakkında, emekliliğinden 6 yıl sonra, Mart 2025'te soruşturma başlatılmıştı.

Kurumun görevdeki Başkan Yardımcısı Vang Ciencün hakkında da Mayıs 2025'te soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

CSRC'nin Bilim ve Teknoloji Denetimi Dairesi Direktörü Yao Çien, Ciangsu Eyaleti Direktörü Ling Fıng, Şıncın Bürosu Direktörü Çın Şiaopıng ve Şanghay Borsası Genel Müdür Yardımcısı Dong Guoçün ve halka arz işlemlerinin denetlenmesinden sorumlu bazı görevliler soruşturma geçirmişti.

Kaynak: AA