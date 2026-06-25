Rapor: Çin'deki 5g Bağlantılarının Sayısı 2030'a Kadar 1,7 Milyarı Aşacak

SHANGHAİ, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'in, küresel 5G bağlantılarının yüzde 40'ından fazlasına ev sahipliği yaptığı ve ülkedeki 5G bağlantı sayısının 2030 yılına kadar 1,7 milyarı aşmasının beklendiği bildirildi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi öncesinde Küresel Mobil İletişim Sistemleri Birliği tarafından salı günü yayımlanan 2026 Çin Mobil Ekonomisi başlıklı rapora göre bu ölçek Çin'i yalnızca 5G'nin yaygınlaştırılmasında değil, gelişmiş mobil ağların sunduğu imkanlara yön vermede de lider konuma taşıyor.

Raporda, kapsama alanı ve kapasitenin genişlemesiyle birlikte odağın daha fazla kullanıcıyı ağa bağlamaktan, daha yüksek performanslı, daha akıllı ve daha çeşitlendirilmiş hizmetlerin sunulmasına kaydığı belirtildi. Bu dönüşümün, gelişmiş 5G teknolojisinin Çin anakarasındaki 330'dan fazla kentte ticari kullanıma sunulmasıyla hız kazandığı, bunun da mobil yapay zeka, sürükleyici tüketici hizmetleri, kurumsal dijitalleşme ve daha güçlü kamu altyapısı için sağlam bir temel oluşturduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, Çin'de mobil teknolojiler ve hizmetlerin 2025 yılında ülke ekonomisine 1,5 trilyon ABD doları katkı sağladığı, bunun aynı yıl gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 7,2'sine karşılık geldiği ve bu rakamın 2030 yılına kadar 2,1 trilyon ABD dolarına ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Küresel Mobil İletişim Sistemleri Birliği Büyük Çin Başkanı Sihan Bo Chen, "Bu rakamlar, sektörün bağlantı sağlamanın çok ötesine geçerek üretkenlik, yapay zeka destekli hizmetler ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin temelini oluşturan bir platforma dönüştüğünü gösteriyor" dedi.

24-26 Haziran tarihlerinde düzenlenen Shanghai Mobil Dünya Kongresi, Asya'nın en büyük ve en etkili bağlantı ekosistemi etkinliği olarak öne çıkıyor. Bu yılki etkinlikte küresel ölçekte lider ve yenilikçi şirketlerin, bağlantının geleceğine dair vizyonlarını paylaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua