Çin Dans Tiyatrosu Antik İpek Yolu Hakkında Hikayeler Anlatıyor

"Dunhuang Efsanesi" adındaki Çin dans tiyatrosu Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de yılbaşı tatili sırasında sahnelendi.

Oyun, Çin ile antik İpek Yolu üzerindeki yabancı ülkeler arasındaki alışverişleri anlatıyor.

Oyun ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve 735 mağarada aralarında 2.000'den fazla renkli heykel, 45.000 metrekarelik duvar resimlerin bulunduğu bin yıllık geçmişe sahip Budist sanat eserleri koleksiyonuna ev sahipliği yapan Mogao Mağaraları'nı ön plana çıkarıyor.

İlk kez 1979 yılında sahnelenen dans tiyatrosu 40'tan fazla ülke ve bölgeye seyahat etti ve yaklaşık 4.000 gösteri gerçekleştirdi.

SES (Çince): Lİ ZHİHAN, Seyirci

"Yılbaşı tatilinde bu gösteriyi izleyebildiğim için çok mutluyum. Performanslar çok hoşuma gitti."

SES 2 (Çince): KANG Qİ, Dansçı

"Bütün oyuncular çok heyecanlı çünkü bu bizim 2023'teki ilk gösterimiz. Umarım dans tiyatromuz aracılığıyla harika bir Çin hikayesi anlatabiliriz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Urumqi'den bildiriyor.

(XHTV)