Çin: Daha geniş kapsamlı BRICS işbirliğini istikrarlı şekilde ilerletmeye hazırız

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, BRICS işbirliğinin kapsamını daha da genişletmek, istikrarlı şekilde ilerlemesini sağlamak ve gelişimini sürdürmek üzere tüm BRICS ortaklarıyla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Mao, cuma günkü basın toplantısında, Çin'in 18. BRICS Zirvesi'ne ilişkin beklentileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, BRICS'in günümüz dünyasında yükselen piyasalar ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğine yönelik en önemli platform olduğunu belirtti.

Mao, BRICS'in kurulduğu günden bu yana açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliği ruhunu sürdüren üye ülkelerin, çok taraflılığı savunma, eşitlik ve adaleti koruma ve ortak kalkınma yolunda yürümeye bağlılıklarını sürdürdüğünü ve teoride de pratikte de Küresel Güney'in öncü gücü haline geldiğini ifade etti.

Çin'in BRICS işbirliğine büyük önem verdiğini ve aktif olarak katıldığını kaydeden Mao, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in zirveye katılarak önemli bir konuşma yapacağını belirtti. Mao, Xi'nin diğer ülke liderleriyle mevcut uluslararası konjonktür, BRICS mekanizmasının gelişimi ve tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesi gibi önemli konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunacağını ve daha kapsamlı BRICS işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimine yön vermek üzere Çin'in önemli inisiyatif ve önerilerini sunacağını kaydetti.

Mao, "Çin, daha geniş kapsamlı BRICS işbirliğinin istikrarlı şekilde ilerlemesini sağlamak ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşasına BRICS'in katkısını sunmak üzere tüm BRICS ortaklarıyla çalışmaya isteklidir" dedi.

Kaynak: Xinhua