Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

SHENZHEN, 17 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Shenzhen kentinde bulunan Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile bir araya geldi. Zirve, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.

Xi, salı günü gerçekleştirilen görüşmede, son yıllarda yakın etkileşimi sürdüren iki parti ve iki ülke üst düzey liderlerinin, ortak geleceğe sahip stratejik önemde daha üst düzey bir Çin-Vietnam topluluğu inşa etme konusunda önemli bir mutabakata vardığını söyledi.

Xi, bu sayede ikili ilişkilerin ilerletildiğini ve bölgesel barış ile kalkınmaya olumlu ivme kazandırıldığını ifade etti.

Xi, her iki ülkenin sosyalist davaları ve ulusal kalkınma süreçlerinde kesintisiz ilerleme için Vietnam ile tecrübe paylaşımını derinleştirmeye, birbirlerini kararlılıkla desteklemeye ve parti öz denetimi ve öz yönetimine ilişkin etkileşimi güçlendirmeye istekli olduğunu dile getirdi.

Xi, "Birbirlerinin yoldaşı ve kardeşi olan Çin ile Vietnam, birlikte hareket etmeli ve güçlükleri birlikte göğüslemeli" dedi.

Xi ayrıca, karşılıklı güven ve dayanışmanın güçlendirilmesi, çok yönlü işbirliğinin derinleştirilmesi, barış ve istikrarın ortaklaşa korunması ve ortak kalkınma ile refahın ilerletilmesinin önemini vurguladı.

Xi, iki tarafın, denizcilik konusundaki farklılıkları uygun şekilde yönetmesi ve denizcilik işbirliğini istikrarlı şekilde ilerletmesi gerektiğini belirtti.

Xi, Çin ve Vietnam'a, Birleşmiş Milletler, Çin-Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) işbirliği ve Lancang-Mekong işbirliği gibi platformlarda koordinasyonu güçlendirme ve Çin'in bu yıl, Vietnam'ın ise 2027'de APEC'e ev sahipliği yapacak ülkeler olarak sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

To Lam ise Çin'i en önemli stratejik destek kaynakları olarak gördüklerini belirterek, mevcut karmaşık uluslararası konjonktürde, her iki ülkenin kalkınmasını desteklemek üzere Çin ile dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Lam, denizcilik alanında istikrarın korunması için Çin ile çalışacaklarını da belirtti.

Lam, gelecek yıl APEC'e ev sahipliği yapacak olan Vietnam'ın, APEC'in "Çin Yılı" sonuçlarından yararlanacağını ve Asya-Pasifik işbirliğini ilerletme yönündeki çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua