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SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik bölgesindeki işbirliğine istikrarlı biçimde destek vermeye yönelik bir dizi önlem açıkladı.

Xi, perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, APEC kapsamındaki tatbiki işbirliğini desteklemek üzere Çin'in 20 milyon ABD doları sağlayacağını söyledi.

Shenzhen'de Asya-Pasifik topluluğu üzerine çalışmalar yapacak bir merkez kurulacağını belirten Xi, merkezin politika araştırmaları ve bilgi alışverişi faaliyetleri yürüterek entelektüel destek sağlayacağını ifade etti.

Dijital teknoloji, sınır ötesi veri akışı, temiz enerji ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi gibi alanlarda işbirliği kurumları oluşturacaklarını da kaydeden Xi, böylece Asya-Pasifik'te inovasyon odaklı ve yeşil büyümeye katkıda bulunacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua