Xi'den Çin-Rusya Enerji Forumu'na Mesaj

BEİJİNG, 4 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya'nın Vladivostok kentinde düzenlenen 8. Çin- Rusya Enerji İş Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi cuma günkü mesajında, içinde bulunduğumuz yılın, Çin- Rusya stratejik koordinasyon ortaklığının kurulmasının 30., Çin- Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının ise 25. yıldönümü olduğunu hatırlattı.

Karmaşık ve değişken uluslararası konjonktüre rağmen yeni dönemde Çin- Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının üst düzey gelişimini sürdürdüğünü ve ikili enerji işbirliğinden verimli sonuçlar elde edildiğini belirten Xi, bu ortaklığın, iki ülkenin ortak kalkınmasını güçlü şekilde desteklediğini ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine örnek teşkil ettiğini ifade etti.

Büyük dönüşümden geçen küresel enerji ortamında fırsatlarla zorlukların iç içe geçtiğini kaydeden Xi, enerji işbirliğini sürekli olarak derinleştirmek ve enerji sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını ve sorunsuz işleyişini ortaklaşa korumak üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de aynı gün foruma kutlama mesajı gönderdi.

Kaynak: Xinhua