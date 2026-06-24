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Çin Başbakanı: Çin'in Yapay Zeka Sektörü Olağanüstü Büyüme Sergiliyor

Çin Başbakanı: Çin'in Yapay Zeka Sektörü Olağanüstü Büyüme Sergiliyor
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Çin Başbakanı Li Qiang, Dalian'daki Yaz Davos Forumu'nda yaptığı konuşmada, yapay zeka ve diğer alanlarda küresel yönetişime sorumlu katkı sağlayacaklarını, riskleri bertaraf etmek için kuralları güçlendireceklerini belirtti. Ayrıca Çin'deki büyük dil modellerinin büyüme ve ticari uygulamalardaki ilerlemelerine dikkat çekti.

DALİAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in yapay zeka ve diğer alanlardaki küresel yönetişime sorumlu ve yapıcı bir şekilde katkı sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Li çarşamba günü Yaz Davos Forumu olarak da bilinen ve Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da düzenlenen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nın açılış oturumunda konuşma yaptı.

Li, kurumsal çerçeveleri ve kuralları güçlendirmek, düzenleme mekanizmalarının etkinliğini artırmak ve potansiyel riskleri kararlılıkla bertaraf etmek üzere ilgili taraflarla çalışacaklarını söyledi.

Yapay zekanın inovasyon verimliliğini önemli ölçüde artırdığını kaydeden Li, buna karşın teknolojinin kontrolden çıkması ve etik ihlaller gibi risklerin daha belirgin hale geldiğini söyledi. Li, yönetişimin bu gelişmelere ayak uyduramaması halinde ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Li ayrıca, Çin'in yapay zeka sektörünün "olağanüstü bir büyüme" sergilediğini belirterek, çok sayıda Çinli büyük dil modelinin performans açısından yeni atılımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Çinli büyük dil modellerinin günlük token tüketiminin mayıs ayı sonu itibarıyla 100 trilyonu aştığını ve bu rakamın dünya genelindeki en yüksek seviyeler arasında yer aldığını kaydeden Li, somutlaştırılmış yapay zeka teknolojilerinin büyük ölçekli ticari uygulamalarda kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
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