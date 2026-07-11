Çin Başbakanı'ndan Kuzey Kore ile "stratejik koordinasyon ve işbirliğini artırma" çağrısı

Çin Başbakanı Li Çiang, Kuzey Kore ile "stratejik koordinasyon ve işbirliğini artırma" çağrısı yaptı.

Xinhua ajansının haberine göre, Li ve Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae-song, başkent Pekin'de ikili görüştü.

Görüşmede Li, Pekin'in Çin-Kuzey Kore Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması'na bağlılığını dile getirerek "Çin, Kuzey Kore ile kalkınma stratejilerini uyumlu hale getirmeye, ekonomik ve ticari alışverişi istikrarlı bir şekilde genişletmeye, bağlarını güçlendirmeye, sağlık ve eğitim de dahil olmak üzere, halkın geçim kaynaklarına yönelik sektörlerde işbirliğini derinleştirmeye ve iki halkın refahını iyileştirmeye hazırdır." mesajını verdi.

Uluslararası ilişkilerin gitgide daha da "karmaşık" hale geldiğini vurgulayan Li, iki ülkenin stratejik koordinasyon ve işbirliğini artırma çağrısı yaptı.