Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı'nda konuştu

DALİAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da Yaz Davos Forumu olarak da bilinen 15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı kapsamında Salı günü yabancı iş dünyası temsilcileri için düzenlenen sempozyuma katıldı.

Dünya Ekonomik Forumu Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab'ın başkanlık ettiği sempozyuma 40'ı aşkın ülke ve bölgeden 200 iş dünyası temsilcisi iştirak etti.

Temsilcilerin konuşmalarını dinleyen Li, Çin'in devam eden toparlanma süreci ile uzun vadeli iyileşmesinin yanı sıra ekonomisindeki dönüşüm, güncelleme ve köklü değişikliklerin küresel işletmelerin gelişimi için kesinlikle yeni ve geniş bir alan sağlayacağını belirtti.

Başbakan, küresel ekonominin yenilikçi gelişimini teşvik etmek üzere Çin'in dünya genelindeki işletmelerle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

"İşletmeler ekonomik canlılığın anahtarı" diyen Li, ülkenin piyasa odaklı, hukuka dayalı, dünya standartlarında bir iş ortamı geliştirmek, birlik halinde bir ulusal pazar inşa etmek ve her türden ticari kuruluşun gelişimini ve büyümesini teşvik etmek için büyük çaba sarf ettiğini vurguladı.

Li, Çin'in küresel yatırımcılara daha fazla fırsat ve daha iyi bir ortam sağlamak üzere üst düzey dışa açılım politikasını genişleteceğini, pazara erişimi daha da kolaylaştıracağını, hizmet sektöründe dışa açılımı sürdüreceğini ve kurumsal açılımı istikrarlı şekilde genişleteceğini söyledi.

Tüm ülkelerden girişimcilerin ekonomik küreselleşmeyi ve serbest ticareti kararlılıkla desteklemelerini umduğunu belirten Li, bu şirketlerin Çin'e yatırım yapmasını ve Çin'in yüksek kaliteli kalkınmasının getirilerini paylaşmasını memnuniyetle karşılayacaklarını ifade etti.

Sempozyuma katılan temsilciler ise yabancı işletmelerin, Çin hükümetinin iş ortamını iyileştirme çabalarını takdir ettiklerini ve Çin'in kaliteli yeni üretici güçler geliştirmesini destekleyip sürece katılacaklarını belirtti. Temsilciler ayrıca Çin ile diğer ülkeler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin teşvikine olumlu katkılarda bulunmak amacıyla Çin'e yatırım yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.