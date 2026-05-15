Çin Başbakanı Li, ABD İş Dünyası Temsilcileri ile Görüştü

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ABD Başkanı Donald Trump'a Çin ziyaretinde eşlik eden ABD iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Li, temsilcilere hitaben yaptığı konuşmada, Xi ile Trump arasında yapılan görüşmelerin Çin-ABD ilişkileri için stratejik bir çerçeve oluşturduğunu belirtti.

Çin Başbakanı, küresel istikrarsızlık ve belirsizliğin arttığı bir dönemde, samimi ve açık iletişimi sürdürmenin yanı sıra istikrarlı ve sağlam bir Çin-ABD ilişkisi kurmanın yalnızca iki ülke açısından değil, aynı zamanda küresel barış ve kalkınma açısından da hayati önem taşıdığını ifade etti.

Li, iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakatların hayata geçirilmesi ve iki halkın yanı sıra dünyaya fayda sağlayacak daha somut sonuçlar elde edilmesi için ABD ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Li, "İstikrarlı şekilde büyüyen Çin ekonomisi, ABD dahil tüm ülkelerden gelen şirketlere daha fazla fırsat sunacak" dedi.

Çin'in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı (2026-2030) uyguladığını hatırlatan Li, Çin pazarının büyüklüğü, büyüme potansiyeli ve istikrarının bariz olduğunu ve bu kapsamda yeni taleplerin hızla ortaya çıktığını, yeni büyüme dinamiklerinin güçlendiğini ve ekonominin istikrarlı biçimde iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

Çin'in yüksek standartlarda dışa açılma politikasını genişletmeye kararlı olduğunu vurgulayan Li, bu çerçevede yabancı sermayeli işletmelere kaliteli hizmetler sunacaklarını, politikaları ve verimliliği iyileştireceklerini, işletmelerin endişelerine kulak vereceklerini, sorunlarının çözümüne yardımcı olacaklarını ve şirketlerin güvenle planlama yapıp büyümelerini destekleyeceklerini söyledi.

"İstikrarlı ve açık politika ortamı, Çin hükümetinin uzun süredir devam eden ve değişmeyen bir taahhüdüdür" diyen Li, daha fazla ABD şirketinin Çin pazarına girmeye ve iki ülke arasındaki iletişimi güçlendirmeye devam edeceğine inandığını ifade etti.

ABD iş dünyası temsilcileri de iki ülke liderleri arasında yapılan başarılı görüşmenin ikili ekonomik ve ticari işbirliğine yeni bir ivme kazandırdığını ve küresel ekonomiye istikrar sağladığını belirtti.

Çin'in yüksek standartlı dışa açılım politikasını ilerletme ve dünya standartlarında iş ortamı oluşturma çabalarına dikkat çeken temsilciler, ABD iş dünyasının Çin'in kalkınma beklentileri konusunda iyimser olduğunu ve Çin ile işbirliğini genişletmeye istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua