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Çin Başbakanı Li Qiang, 140. Kanton Fuarı'nda açılış konuşması yapacak

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Çin Başbakanı Li Qiang, 140. Kanton Fuarı'nda açılış konuşması yapacak
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Çin Başbakanı Li Qiang, 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) açılış konuşmasını yapacak. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong'un açıklamasına göre fuar, 15 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Guangdong'un merkezi Guangzhou'da düzenlenecek.

BEİJİNG, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) açılış konuşmasını yapacak.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong'un pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Li'nin de katılım göstereceği fuar, 15 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua
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