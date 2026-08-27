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Çin Başbakan Yardımcısı: Ülkenin modernizasyonu için mali çalışmalar iyileştirilmeli

Çin Başbakan Yardımcısı: Ülkenin modernizasyonu için mali çalışmalar iyileştirilmeli
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HEFEİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in modernizasyonuna daha iyi hizmet etmek ve destek sağlamak için mali çalışmaların iyileştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

HEFEİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Çin'in modernizasyonuna daha iyi hizmet etmek ve destek sağlamak için mali çalışmaların iyileştirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de düzenlenen bilimsel mali yönetim pilot programları konulu sempozyumda konuşma yaptı. Ding salı ve çarşamba günleri kentte denetim ve incelemelerde de bulundu.

Ding, istikrarlı ekonomik büyümeyi desteklemeye, ekonomik yapıyı optimize etmeye ve istikrarlı ve sürdürülebilir yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye odaklanma ve daha proaktif bir maliye politikasını etkin şekilde uygulama çağrısı yaptı.

Ding yılın ikinci yarısında mali çalışmalarda sağlam adımlar atılması ve ilgili fonların kullanımının hızlandırılmasının yanı sıra mali politikalar ve para politikaları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ding, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı, olumlu bir ivmeyle yeni ve daha kaliteli bir büyümeye doğru teşvik etmek ve 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde (2026-2030) iyi bir başlangıç yapılmasına daha fazla katkı sağlamak amacıyla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ding, Anhui ziyareti sırasında, bilimsel mali yönetim ve temel düzeydeki mali işlemlere yönelik pilot programların yanı sıra bilimsel araştırmalarda yapay zekanın uygulanması hakkında da bilgi aldı.

Kaynak: Xinhua
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