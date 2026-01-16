Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı, Dünya Ekonomik Forumu'nun Yıllık Toplantısına Katılmak Üzere Davos'a Gidecek

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, 19-22 Ocak tarihlerinde Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu 2026 Yıllık Toplantısı'na katılmak için İsviçre'ye gidecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning cuma günü yaptığı açıklamada, aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He'nin, Dünya Ekonomik Forumu ve İsviçre Konfederasyonu'nun daveti üzerine İsviçre'ye gideceğini bildirdi.

