Çin Başbakan Yardımcısı: Çin ve ABD İşbirliğini Artırıp Sorunları Azaltmalı

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ve ABD'nin, işbirliği alanlarını artırması, aralarındaki sorunları ise azaltması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He salı günü Çin'in başkenti Beijing'de ABD'li Cohen Group'un kıdemli danışmanı Craig Allen ile bir araya geldi.

He, Çin ve ABD liderlerinin içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana yaptıkları birçok telefon görüşmesi ve Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirdikleri başarılı görüşmede önemli ortak mutabakatlara vardıklarını hatırlattı.

He, iki tarafın da iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde işbirliği ivmesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

He, 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) başlamasına kısa bir süre kala yüksek standartlı dışa açılımı genişletmeye devam edeceklerini belirtti. He, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere daha fazla ABD'li şirketin Çin'de yatırım yapması ve faaliyet göstermesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Allen ise ABD-Çin ekonomik ve ticari işbirliğini daha da güçlendirmede köprü görevi üstlenmeye istekli olduklarını söyledi.