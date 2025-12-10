Haberler

Çin Başbakan Yardımcısı: Çin ve ABD İşbirliğini Artırıp Sorunları Azaltmalı

Çin Başbakan Yardımcısı: Çin ve ABD İşbirliğini Artırıp Sorunları Azaltmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ve ABD'nin işbirliklerini artırması ve mevcut sorunları azaltması gerektiğini belirtti. İki ülke liderleri arasında geliştirilen mutabakatların önemine vurgu yaptı.

BEİJİNG, 10 Aralık (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Çin ve ABD'nin, işbirliği alanlarını artırması, aralarındaki sorunları ise azaltması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He salı günü Çin'in başkenti Beijing'de ABD'li Cohen Group'un kıdemli danışmanı Craig Allen ile bir araya geldi.

He, Çin ve ABD liderlerinin içinde bulunduğumuz yılın başından bu yana yaptıkları birçok telefon görüşmesi ve Güney Kore'nin Busan kentinde gerçekleştirdikleri başarılı görüşmede önemli ortak mutabakatlara vardıklarını hatırlattı.

He, iki tarafın da iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde işbirliği ivmesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

He, 15. Beş Yıllık Planı'nın (2026-2030) başlamasına kısa bir süre kala yüksek standartlı dışa açılımı genişletmeye devam edeceklerini belirtti. He, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin, istikrarlı, sağlam ve sürdürülebilir gelişimini teşvik etmek üzere daha fazla ABD'li şirketin Çin'de yatırım yapması ve faaliyet göstermesinden memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Allen ise ABD-Çin ekonomik ve ticari işbirliğini daha da güçlendirmede köprü görevi üstlenmeye istekli olduklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Kürk ve deri tutkunlarına müjde! LUIGI Deri, Türkiye'de perakende satışa başladı

Köklü üretici markası Türkiye'de perakende satışa başladı
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
title