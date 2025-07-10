Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, BASF CEO'su ile Ekonomik İşbirliklerini Görüştü

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, başkent Beijing'de dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden Almanya merkezli BASF'nin CEO'su Markus Kamieth ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, çarşamba günkü görüşmede oynak dış ortama rağmen Çin ekonomisinin güçlü direnç ve büyüme potansiyeli sergilediğini ve süper büyük pazarının yabancı işletmelerin ülkede gelişmesine yönelik geniş fırsatlar sunduğunu söyledi.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınmada istikrarlı ilerleme kaydettiğini ve daha pragmatik dışa açılma önlemleri uyguladığını vurgulayan He, BASF'nin ve diğer yabancı sermayeli şirketlerin bu fırsatları değerlendirmesinden ve Çin'deki yatırım ve işbirliklerini daha da genişletmesinden memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Kamieth ise Çin'in ekonomik imkanları ve BASF'nin Çin'deki faaliyetlerini genişletme kararlılığına olan güçlü güveni dile getirdi. Kamieth, hem Almanya ile Çin hem de Avrupa ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin sürekli ve sağlıklı şekilde gelişmesine aktif olarak katkıda bulunacaklarını ifade etti.